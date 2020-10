Sem produção no SBT, Raul Gil entra na mira da RedeTV!

Aos 82 anos de idade, Gil mostrou durante a quarentena a sua vontade pelo trabalho. Dois meses após sofrer um acidente em casa e ter feito duas cirurgias, em abril, o famoso voltou ao batente. Ele gravou comerciais em seu estúdio próprio, em São Paulo.

As imagens foram divulgadas pela equipe do apresentador em seu perfil no Instagram. “Depois do meu acidente, fiz minha primeira gravação dos comerciais do programa em meu estúdio. Foi tudo perfeito”, escreveu na época.