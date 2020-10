Stranger Things: início de filmagens da 4ª temporada é anunciada com enigma

A própria Netflix anunciou o retorno dos trabalhos, que estavam paralisados por conta da pandemia de Covid-19, de uma forma bem enigmática. Na imagem publicada no Twitter do streaming, um claquete com uma série de números e um relógio chamou atenção dos fãs.

Internautas comentaram que a imagem faz referência ao retorno da Hopper, já que ele deixou um bilhete para Eleven onde dizia: “Voltar o relógio”.

Mesmo com as especulações, a quarta temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Mas, um teaser divulgado nos últimos meses, mostra que Hopper está vivo. Assista: