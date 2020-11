Acre 2050 realiza último debate com os sete candidatos a Prefeitura de Rio Branco

Com o tema “Rio Branco do Futuro”, será realizado nesta terça-feira (10) pelo Fórum de Desenvolvimento Acre 2050, às 19 horas, o último debate entre os sete candidatos à prefeitura de Rio Branco.

De acordo com o organizador do evento, o empresário Rodrigo Pires , o debate acontece de forma presencial e com transmissão online nas redes sociais. O local do evento não será aberto ao público e deve contar apenas com a presença de assessores e jornalistas devidamente credenciados.

“Esse é um debate decisivo da reta final de campanha com todos os candidatos confirmados. Será uma oportunidade do eleitoral consolidar sua opinião do voto de domingo”, declarou.

Pires explicou que o debate entre os candidatos será feito em três blocos, com duração de 1h e 10 m: No primeiro, haverá tema livre, onde os prefeituráveis farão perguntas um para o outro, com direito a réplica e tréplica.

Já na segunda parte, eles terão que debater por meio de sorteio, temas de serviços essenciais enviados por internautas nas seguintes áreas: saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública, geração de emprego e renda e mobilidade urbana. Na última etapa, os sete candidatos terão um determinado tempo para realizarem suas considerações finais.

Os sete candidatos a Prefeitura de Rio Branco confirmados para o evento são – Tião Bocalom (Progressistas), Daniel Zen (PT), Jamyl Asfury (PSC) Jarbas Soster (Avante), Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e a atual prefeita Socorro Neri (PSB).

