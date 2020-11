Acre paga mais de R$ 5 milhões do prêmio de valorização policial que não era repassado desde 2016

Policiais Militares e Bombeiros Militares do Acre receberam nesta sexta feira (13), o Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial ( PAVAP), benefício garantido por lei aos agentes de segurança, mas que não era depositado desde 2016.

A parcela creditada é referente ao ano de 2019 contempla 3.022 agentes da Segurança Pública das duas instituições. Cada um recebeu em conta R$ 1.800, totalizando R$ 5.439.600,00 (cinco milhões quatrocentos e trinta e nove mil e seiscentos reais).

O pagamento do prêmio foi possível graças a um grande esforço da equipe econômica do estado, com atuação da Secretaria de Segurança que sustentou junto ao governo a importância do pagamento do benefício.

O Secretário Paulo Cézar Santos lembra que o pagamento vai contemplar ainda os policiais penais e os 150 agentes de segurança que estavam na reserva remunerada e foram chamados para retornarem á atividade policial.

“Estão sendo beneficiados agora todos os policiais militares efetivos que contribuíram para alcançar as metas no ano passado, inclusive aqueles que foram para a reserva nesse período. Esse repasse comprova o compromisso do governo do estado com a Segurança Pública, cumprindo mais uma promessa assumida com a categoria. Trata-se de um reconhecimento do governo ao profissional da segurança pública que desde dois mil e dezesseis não era prestigiado”, relembra o secretário.

Nesta sexta-feira o secretário Paulo Cézar se reuniu com os comandantes das Forças Policiais e com os representantes das secretarias envolvidas na demanda para definirem a liberação do pagamento para os policiais penais e para os militares do Corpo Militar Voluntária, composto por policiais que estavam na reserva remunerada e foram chamados para a ativa novamente.

