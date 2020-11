ATÉ R$ 16 MIL: Polícia Civil lança edital de concurso com mais de 300 vagas

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou o edital do novo concurso público com 301 vagas para agentes, escrivães e delegados. Os salários variam entre R$ 4.731,91 a R$ 16.670,59.

Do total de chances, são 47 para delegado de polícia civil substituo, 230 para agentes e 24 para escrivães. Todos os cargos são de nível superior.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o concurso inicia as incrições em 27 de novembro e segue com os cadastros até 21 de dezembro de 2020. A taxa é de R$ 120 e R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, discursiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação. Em alguns casos, haverá também prova prática.

As provas objetivas serão realizadas na data provável de 7 de março de 2021, das 8h às 13h30, na cidade de Natal-RN.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Confira o edital completo clicando aqui.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários