Bocalom diz que apoio de Bolsonaro foi espontâneo: “Muito importante na reta final”

Na manhã desta quarta-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em apoio à candidatura de Tião Bocalom (PP), que disputa em segundo turno, com Socorro Neri (PSB), o cargo de prefeito de Rio Branco. O candidato disse que em reta final de campanha, a declaração de Bolsonaro será muito importante.

“É muito importante, você ver que o apoio é espontâneo junto com o Marcio Bittar. E outra, ele sabe que eu lhe apoiei para presidente da República aqui no Acre”, declarou.

O candidato destacou que nas últimas eleições ele foi o único candidato do PSL que quase chegou a ser eleito para representar o partido em Brasília. O ex-prefeito de Acrelândia disse ainda que caso seja eleito, vai precisar do apoio do presidente da República na prefeitura. “Vou correr atrás de recursos que só dependem dele. Vamos trabalhar juntos”, argumentou.

