Bocalom diz que vitória é de Deus e que sua gestão será com pessoas de ‘ficha limpa’

Enquanto era ovacionado em cima do trio elétrico por centenas de apoiadores, o futuro prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – vitorioso nas eleições do 2º turno com 104.746 votos -, disse que a vitória é de Deus e não do povo.

“O momento é de deus e não nosso. Ele nos trouxe a esse momento. Momento bonito e alegre. Obrigado a cada um dos mais de 100 mil votos que obtive agora. A cada um que saiu nas ruas e pediu voto para o projeto produzir para empregar”, argumentou o progressista.

Bocalom estava ao lado da sua vice Marfisa Galvão – a quem chamou de “mãezona de Rio Branco” -, do senador Sérgio Petecão (PSB), da senadora Mailza Gomes (Progressista) e de outros políticos.

“Obrigado, Mailza. Só a senhora teve a coragem de enfrentar o governador e todos os demais que não nos queriam. Obrigado, Petecão, por você colocar à disposição a sua amada e princesa Marfisa, que será a grande mãezona de Rio Branco”, continuou.

Bocalom reforçou a ideia de que foram 18 anos de luta para conquistar seu lugar.

“Obrigado a cada um de vocês e todos que participaram desse processo para que chegássemos até aqui. Em nome de todos os que lutaram. Foram 18 anos de muita luta”, concluiu.

Sobre seu secretariado, o futuro prefeito disse que ainda não pensou em nomes para os cargos, mas que usará pessoas com perfis técnicos e com ficha limpa.

Quando questionado sobre a relação que terá com o Governo do Estado, destacou que a prefeitura precisa do executivo para fazer um bom trabalho e que terá o contato mais pacífico possível.

