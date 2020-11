Calendário 2021 com modelos sensuais e carpas causa sensação na web

Tem causado comoção nas redes sociais a edição de 2021 do calendário da empresa alemã especializada em produtos de pesca Carponizer. O calendário é ilustrado com fotos de modelos em poses sensuais e vestimentas mínimas, enquanto seguram carpas.

A versão de 2021 do calendário excêntrico da Carponizer, com as modelos posando com as carpas, será a nona edição do projeto. Os responsáveis pela publicação cobram US$ 18,95, o equivalente a pouco mais de 100 reais.

Os registros que ilustram as 12 páginas do calendário mostram as modelos com feições sérias, geralmente dentro d’água e chamando atenção para seus decotes, e sempre com uma carpa em suas mãos.

Uma pessoa comentou sobre o produto nas redes sociais: “Dei esse calendário para o meu pai, um pescador de longa data, como presente de aniversário de 60 anos, a alegria foi imensa”.

“O meu sogro vai ganhar esse calendário pelo terceiro ano seguido, está virando um ritual e ele sempre adora!”, afirmou outra pessoa. “Vou reservar um espaço aqui em casa para essa próxima edição”, avisou mais alguém. [Capa: Divulgação]

Galeria de imagens:

