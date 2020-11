Cobra rara tem poder para matar até 100 homens com única picada

O animal é uma serpente que pode medir até 90 centímetros e uma das mais perigosas do mundo

A cobra-do-mar-pelágio é uma das serpentes de maior âmbito do planeta e uma das mais temidas.

Ela pode matar até cem homens com uma única picada, dizem os especialistas por conta do poder mortal do seu veneno.

O animal é uma serpente marinha que pode medir até 90 centímetros e é reconhecida pela “barriga” amarela

Em janeiro, uma dessas cobras altamente venenosas e coloridas foi encontrada na praia de Newport, trazida pela maré ao sul da Califórnia.

Para além do continente americano, elas também distribuem-se próximas ao Japão, na Ásia, e chegam até a Índia.

Outras três cobras da mesma espécie foram encontradas nos invernos de 2015 e 2016 e um quarto em 1972e 1972.

Todas elas tinham algo em comum: elas foram trazidas pela maré durante os anos do El Niño, quando as correntes oceânicas mudam e, algumas vezes, levam aleatoriamente as espécies para longe de seu habitat.

Essas cobras são consideradas as mais adaptadas à água de todas as espécies de serpentes marinhas, com características como o corpo achatado para facilitar o nado e um pulmão que permite que elas armazenem muito ar e não precisem retornar muitas vezes à superfície.

Até mesmo seu dorso preto tem uma função: ajudar na absorção de calor para que elas regulem a temperatura corpórea.

