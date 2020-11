Com Toinha, Gehlen Diniz promove uma das maiores carreatas da história de Sena

Os senamadureirenses presenciaram nesta sexta-feira (6) uma das maiores carreatas da história do município, em apoio ao deputado estadual e candidato à Prefeitura de Sena Madureira, Gehlen Diniz (Progressista).

Centenas de carros, motos e bicicletas integraram o evento. Com bandeiras, adesivos, gritos e faixas, os participantes percorreram as principais ruas do município em apoio ao progressista e à sua vice, a tucana Toinha Vieira.

Não precisou de muito esforço para que o número 11, nas cores azul e amarelo, ganhasse destaque na cidade, durante o encontro.

Confiante na vitória, Gehlen disse ainda que os participantes não foram obrigados a irem para a carreata, mas que exerceram a democracia de forma livre.

“Graças a vocês nossa carreata foi maravilhosa. E o melhor: aqui não tinha ninguém obrigado a participar. Todos vieram voluntariamente. Vamos vencer, se Deus quiser, e vamos mudar o destino de nossa Sena Madureira”, comentou.

Guiando o percurso na comissão de frente, Gehlen caminhou ao lado de Toinha, da empresária Charlene Lima e dos candidatos à Câmara de Vereadores pela chapa.

Veja o vídeo:

