Em apoio a Biden, Marina Silva critica aliança ‘subserviente’ entre Bolsonaro e Trump

Enquanto as eleições americanas entre o atual presidente Donald Trump e Joe Biden seguem esquentando nos Estados Unidos (EUA) e na imprensa internacional, a ex-senadora do Acre, Marina Silva, resolveu usar as suas redes sociais para apoiar o democrata.

A acreana aproveitou para criticar Trump e o negacionismo do republicano.

“Uma possível vitória democrata nos EUA significará um importante freio político na onda populista autoritária e ultraconservadora que se espalhou pelo mundo nos últimos anos. Durante sua campanha, Joe Biden fez inúmeros apelos por união, moderação e diálogo, em oposição ao divisionismo, negacionismo e belicismo de Donald Trump”, escreveu.

“Com a queda de Trump, o negacionismo climático e pandêmico sofrerá uma importante derrota. Assuntos que antes eram negligenciados por Trump e são tão importantes para o futuro da humanidade, como a crise climática, os direitos humanos e a democracia, voltam a ter centralidade no debate público global”, continuou.

Uma das maiores opositoras de Bolsonaro, a ambientalista disse que o Brasil se aliou aos EUA de Trump de forma subserviente, pelas razões políticas e ideológicas do presidente do Brasil.

“O Brasil que se aliou aos EUA de Trump de forma subserviente, pelas razões políticas e ideológicas do presidente Bolsonaro, terá que rever sua postura para não prejudicar ainda mais os interesses nacionais brasileiros”, finalizou.

