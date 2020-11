Escultura de baleia impede metrô de cair na água

Uma escultura gigante de uma baleia impediu a queda de um vagão do metrô de descarrilhar numa plataforma ferroviária na Holanda.

O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Spijkenisse, quando o metrô ultrapassou as barreiras de segurança, numa estação nos subúrbios de Roterdã.

“Uma obra de arte evitou que caísse, salvando a vida dos motoristas”, disse Killian Lindenburg ao Storyful.

De acordo com a Unidade do Centro Operacional da Polícia de Roterdã, a polícia e os serviços de emergência foram chamados ao local do acidente, mas não há registro de nenhum ferido.

Lindenburg, que testemunhou o incidente, filmou um vídeo onde é possível ver o vagão do metrô sendo suportado pela escultura, a uma altura considerável.

LOOK: The driver of a metro train escaped injury when the front carriage rammed through the end of an elevated section of rails and was caught by a sculpture of a whale's tail near the Dutch city of Rotterdam. There were no passengers onboard

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 2, 2020