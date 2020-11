MC Mirella é a décima eliminada de ‘A Fazenda 12’, com 29,44% dos votos

‘A Fazenda 12’ chegou ao fim para a MC Mirella! A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (19), com 29,44% dos votos. A cantora perdeu a disputa contra Mateus Carrieri e Stéfani Bays pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

A décima formação de ‘Roça’ deu início com a fazendeira Jakelyne Oliveira, que indicou Mirella. Em seguida, Mateus Carrieri foi o peão mais votado da sede, com quatro votos. Dessa vez, o ator não conseguiu se livrar da berlinda e puxou Stéfani Bays da baia.

Com o ‘Poder da Chama Vermelha’ em mãos, Lipe Ribeiro indicou Tays Reis à ‘Roça’. Um envelope revelou a existência de um quinto banquinho, cujo roceiro seria decidido por meio do ‘Resta Um’. A dinâmica desfavoreceu Jojo Todynho.

Com o ‘Poder da Chama Verde’, Mariano colocou um “ponto final” na ‘Roça’ e salvou Tays.

Após uma ‘Prova do Fazendeiro’ que exigiu sorte dos nossos peões, Jojo saiu vitoriosa e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede, livrando-se de uma possível eliminação.

Mirella viveu o reality com intensidade! No confinamento, a cantora fez amizades, resgatou antigas, se divertiu e cumpriu com as atividades.

Mas, a peoa também mostrou que é fogo no feno e protagonizou discussões com Jojo, Lidi Lisboa, Tays e Raissa Barbosa. Entretanto, ela comprovou que não leva mágoa para a casa e fez as pazes com as colegas de confinamento.

Como a saída de Mirella vai influenciar o jogo?

