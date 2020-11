Pabllo Vittar é aclamada e público exalta diversidade do ‘111 Deluxe’

No final de 2019 Pabllo Vittar começou a divulgar o single ‘Parabéns’, que antecedia o lançamento da primeira parte do álbum ‘111’, onde o sucesso ‘Flash Pose’ também estava presente.

Com o sucesso do EP no carnaval brasileiro, a Drag Queen incorporou mais canções ao trabalho e lançou uma segunda parte do álbum que o hit ‘Tímida’, com a cantora Mexicana Thalia, e ‘Rajadão’.

Porém nem tudo saiu como planejado pela estrela e seu novo projeto acabou vazando nas redes sociais, prejudicando Pabllo.

Para piorar a pandemia da covid-19 chegou e a cantora não conseguiu divulgar seu trabalho ou fazer shows, se limitando a interagir com os fãs nas redes sociais e lives na web.

Agora, para superar todos os problemas enfrentados, Pabllo e sua equipe lançou nesta quinta-feira (26), a versão Deluxe do ‘111’, com duas músicas inéditas: ‘Bandida’, em parceria com Pocah, e ‘Eu Vou’.

A releitura do álbum chama atenção pela diversidade de artistas convidados para os remixes das já aclamadas canções do trabalho.

Artistas como Jaloo, Lorena Simpson, Lucas Boombeat, A Travestis, Alice Glass, entre outros que não são conhecidos do grande público, ganharam espaço e acrescentaram novas musicalidades ao álbum de Pabllo.

Nas redes sociais, o trabalho foi extremamente aclamado, com os internautas destacado a qualidade das músicas. No Twitter o nome de Pabllo e artistas ligados ao ‘111’ foram os assuntos mais comentados.

No iTunes, o álbum foi o mais vendido e em fóruns os fãs destacavam a grande quantidade de strems no Spotify e plataformas de música.

No iTunes, ‘Bandida’ se tornou a 14ª música de Pabllo a estrear em #1 e no Spotify o ‘111 Deluxe’ bateu mais de 1 milhão de streams em menos de 12 de lançamento.

Nesta sexta-feira (27), Pabllo Vittar lançou o videoclipe de ‘Bandida’, em parceria com Pocah.

