PF prende candidato a prefeito no AC distribuindo dinheiro e gasolina em troca de votos

Além do candidato do Pros, um membro do diretório municipal do partido também foi preso

O candidato a prefeito em Marechal Thaumaturgo, Silvano Queiroz (PROS), foi preso no sábado (14) em flagrante pela Polícia Federal, junto com um membro do diretório municipal do partido, por supostamente distribuírem combustível e dinheiro a eleitores com o intuito de obter votos.

O auto de prisão flagrante foi lavrado pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul/AC, com o apoio logístico da Polícia Civil do Estado do Acre. Apenas um dos presos, que não foi identificado pela PF, pagou afiança arbitrada e responderá em liberdade.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários