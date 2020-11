Senador Márcio Bittar apresenta detalhes do Pacto Federativo e do programa Renda Brasil

Entre diversos assuntos, o parlamentar destacou os investimentos que serão feitos no Acre e falou sobre as eleições

A convite do portal ContilNet, o senador da República pelo Acre, Márcio Bittar (MDB), conversou por quase 50 minutos com a influenciadora digital Sofia Brunetta. A entrevista foi gravada na última sexta-feira (13) e está dividida em três partes.

No primeiro bloco, o parlamentar fala sobre o cenário político das eleições no Acre, o comunismo – relembrando o ano de 1984 em que morou na Rússia, a resistência da imprensa nacional com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a política ambiental do PT para a Amazônia e esclarece a desvinculação de receitas prevista no Pacto Federativo, destacando que os recursos para a Saúde e a Educação não serão reduzidos.

PUBLICIDADE

Dando continuidade ao tema já introduzido no vídeo anterior, o segundo bloco traz mais propostas do Pacto Federativo. Bittar é o relator no Congresso e explica como deve ocorrer a redução do número de vereadores nas câmaras municipais e o fim dos supersalários de altos cargos do Poder Judiciário.

Além disso, o senador comenta as polêmicas que envolvem a construção de uma estrada para integrar Cruzeiro do Sul à cidade de Pucalpa, no Peru, critica o presidente eleito nos EUA, Joe Biden, pelas declarações sobre a política ambiental do Brasil e anuncia a vinda do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para a implantação de internet no interior do Acre.

O terceiro bloco encerra com a apresentação da PEC Emergencial que cria o ‘Renda Brasil’. Por meio dele, os beneficiários do Bolsa Família e outros mais de 7 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social, identificados durante a pandemia do coronavírus, serão atendidos em um único programa social do governo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários