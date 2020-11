Snoop Dogg revela quantos baseados fuma por dia

Praticamente todo o mundo sabe que Snoop Dogg adora fumar maconha. Mas você já se perguntou quanto ele fuma por dia? Neste vídeo do The Young Turks, Snoop Dogg é convidado a responder os diversos tipos de perguntas dos fãs. Claro, todas as perguntas se referem à maconha, porque o que mais o que Snoop discutiria? Se você sempre quis saber quanto tempo Snoop ficou sem fumar ganja, ou quanto ele realmente fuma por dia, não deixe de conferir o vídeo abaixo.

A primeira pergunta queria saber quanto tempo Snoop passou sem fumar maconha. Acontece que ele passou um total de 164 dias sem ganja. Parece que o rapper estava contando os dias durante esse tempo. Em seguida, Snoop fala sobre seus pensamentos sobre a taxação da cannabis legal. De acordo com o Doggfather, ele é totalmente tributário se isso significar legalizar a erva.

Finalmente, talvez a pergunta que todos estavam morrendo de vontade de saber: quanto Snoop fuma por dia? Claro, qualquer pessoa aleatória poderia dizer que ele fuma muito. Mas, de acordo com o próprio homem, ele fuma 81 baseados por dia.

Para fumar tanto, Snoop Dogg precisa de alguém que enrrole seus baseados, e ele contratou um homem só para isso. Snoop Dogg compartilhou os detalhes de seu ajudante em um podcast com Howard Stern. Enquanto estava sentado com Seth Rogen e Stern, Snoop Dogg disse que contratou alguém para bolar profissionalmente seus baseados. Esse cara realmente ganha uma vida decente fazendo isso também. Snoop Dogg revelou que ele paga algo entre $ 40 a $ 50 mil por ano. Esse cara fica perto de gente como Snoop Dogg, a pessoa famosa com quem ele se associa, e rola seus baseados enquanto ganha um dinheiro decente.

