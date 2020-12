Atriz Mariana Rios vive affair com Gusttavo Lima, afirma jornalista

A aproximação do novo 'casal' começou no último dia 12, nos bastidores da live Nº 1 - Villa Mix

Mariana Rios e Gusttavo Lima chegaram no mesmo dia em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, para passarem uma temporada no paradisíaco destino. Para muitos, apenas uma coincidência o fato de os dois desembarcarem no mesmo dia, no mesmo lugar. Mas a coluna conta o que realmente está rolando nos bastidores.

Apesar de a atriz negar envolvimento com o sertanejo , os dois estão, sim, vivendo um affair. Mas a negativa de Mariana tem uma razão: Gusttavo não quer e não pretende assumir publicamente qualquer nova relação – seja ela qual for – tão cedo, mesmo que os dois estejam solteiros e não devam nada a ninguém. A aproximação do novo ‘casal’ começou no último dia 12, nos bastidores da live Nº 1 – Villa Mix. Na ocasião, Gusttavo, com aquele leve toque de brincadeira deu em cima da Mariana, pediu o telefone dela e ela deu. Desde então eles estão juntos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários