Bruno e Marrone voltam a brigar em vive e geram polêmica na internet: “Cala a boca”

Após as constantes brigas de Bruno e Marrone virem à tona, dispararam os boatos de separação dos sertanejos, que negaram a informação até o momento. No entanto, os amigos voltaram a se estranhar e trocaram farpas durante uma live com Gusttavo Lima nesta sexta-feira (04).

Prestes a anunciar a separação da dupla sertaneja, conforme anunciou um jornalista, Bruno e Marrone geraram polêmica nas redes sociais após voltarem a brigar durante o show online com o Embaixador.

Em um determinado momento, Bruno chegou a mandar o companheiro calar a boca, alegando que Marrone não o deixava falar e estaria atrapalhando seu raciocínio: “Cala a boca um pouquinho. Toda vez que eu tô conversando aqui, Marrone, você fala um trem e me atrapalha aí eu esqueço o que vou falar”, disparou o sertanejo.

Gusttavo Lima tentou contornar a situação, mas o climão já tinha se instaurado e, inclusive, foi notado pelos internautas, que já chegaram a se revoltar com o modo que Bruno trata Marrone durante suas aparições.

Dupla sertaneja tem fim exposto por jornalista

Após Bruno humilhar Marrone durante uma live, uma fonte próxima à dupla sertaneja confirmou a separação e expôs planos de carreira solo de ambos. De acordo com o colunista Rafael Pessina, do programa “Melhor da Tarde”, uma fonte teria contado que Bruno estaria pensando em seguir carreira solo devido aos desgastes constantes de sua relação com Marrone, que tem lhe rendido muitas críticas. “A gente sabe que Bruno e Marrone estão estremecidos, tem relatos de fãs nos shows e momentos constrangedores nas lives. Segundo a minha fonte, que é uma pessoa muito próxima da dupla e amiga dos dois, eles estão estremecidos”, declarou o jornalista. “O Bruno, inclusive, já estaria pensando e falando para as pessoas próximas que vai seguir em uma carreira solo. O Marrone, que também não aguenta mais essa situação, vive reclamando para os amigos”, contou Rafael. View this post on Instagram A post shared by Movimento Country (@movimentocountry) Fonte: IG

