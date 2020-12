Chefe dá R$ 6,9 bilhões para funcionários e deixa 74 pessoas milionárias

O CEO de uma empresa sediada em Manchester transformou 74 funcionários da empresa em milionários, depois de presentear os trabalhadores com ações avaliadas em um total de 1 bilhão de euros, cerca de R$ 6,9 bilhões.

Matt Molding, de 48 anos, fundador do The Hut Group, conta que já doou cerca de 430 ações de funcionários da empresa nos últimos dez anos. E para quem pensa que ele só lembrou de seus queridinhos, ledo engano, ele não esqueceu de ninguém e entre os contemplados com as fortunas estão também motoristas, operários de depósito e secretárias da empresa.

“Nós criamos mais milionários do que qualquer outra empresa na história corporativa britânica. Ninguém teve que pagar nada. Mudamos genuinamente muitas vidas”, declarou o chefe ao Mirror.

Moulding acrescentou que planeja conceder mais ações aos que trabalham para ele e tem 175 milhões de euros reservados para distribuição.

Entre os funcionários da empresa que se beneficiaram de sua generosidade está um gerente sênior, de 30 anos. Ele diz que começou na empresa como aprendiz e agora possui 600.000 euros em ações e vendeu 100.000 euros em ações para comprar uma casa e pagar seu casamento.

Alguns dos sortudos que com certeza têm o ‘melhor chefe do mundo‘ até resolveram se aposentar antecipadamente.

É importante ressaltar que o chefe generoso começou a vida como um lavador de panelas na cozinha de um pub. Ele descreve seu passado como “classe trabalhadora típica”. Seu pai trabalhava em uma estrada e colocava asfalto e sua mãe era dona de casa.

