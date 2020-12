Corpo é encontrado boiando no Rio Negro, próximo ao Porto do São Raimundo

O corpo do sexo masculino foi encontrado por populares com fratura na cabeça e em estado de decomposição, nesta quinta-feira (3)

Um corpo do sexo masculino, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado boiando no Rio Negro, na manhã desta quinta-feira (3), próximo ao Porto do São Raimundo, zona oeste de Manaus.

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) V. Santana, populares encontraram o corpo e acionaram a corporação por volta das 9h.

“Foram os populares que avistaram o corpo, próximo ao Porto do São Raimundo e também da ponte que liga o bairro à Aparecida. Notamos que ele tem uma fratura na região da cabeça e, por estar em estado de decomposição, possivelmente já está sem vida há mais de 24h”, disse.Segundo os bombeiros, a vítima está sem vida há mais de 24h (Foto: Divulgação)

Para o resgate foi necessária a equipe de mergulhadores dos bombeiros, que levaram o corpo até o Pelotão Fluvial do CBMAM, no Centro da cidade

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para fazer a perícia no corpo, que será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: D24am

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários