DEM apoia Lene Petecão para a presidência da Câmara dos Vereadores de Rio Branco

Durante as eleições, partido estava do lado oposto ao da atual vereadora reeleita, o PSD

A atual legislatura da Câmara dos Vereadores de Rio Branco ainda nem acabou e já existem movimentações e acordos visando o comando da Casa para o ano que vem. Nesta segunda-feira (7), a vereadora reeleita Lene Petecão (PSD), que é um dos nomes cotados para disputar a presidência do parlamento-mirim, contou com o apoio da direção do DEM e seu vereador eleito Francisco Piaba.

Até dez dias atrás, durante as eleições, os dois partidos estavam em lados opostos, com o PSD na chapa de Bocalom (PP) – representado pela vice, Marfisa Galvão -, e o DEM na coligação de Socorro Neri (PSB), que foi derrotada nas urnas.

No entanto, de acordo com o presidente estadual do DEM, Jairo Cassiano, eleição é uma coisa, apoio na Câmara é outra. “A linha do Democratas é dialogar. A eleição já passou. O momento agora é outro. A gente precisa se unir com todos os prefeitos dos municípios para encontrar um caminho para melhorar a qualidade de vida da comunidade”, afirmou.

O dirigente disse também que o apoio à candidatura governista na Câmara não significa que o partido será base de Bocalom na casa e nem que pleiteará participação na mesa-diretora.

“Ninguém está discutindo espaço na mesa. O DEM não vai fazer parte. O que a gente entende é que a Lene é uma pessoa experiente, é o terceiro mandato dela. A base dela é muito a questão do povão, ela conhece a realidade da população e ela está preparada para presidir a Câmara”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários