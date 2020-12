Deputado comemora morte de menino de 12 anos em confronto com a PM

O caso de um menino de 12 anos morto pela Polícia Militar em Londrina (PR) virou motivo de comemoração para o deputado Sargento Fahur (PSD).

Em seu Twitter, o deputado, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que “bandido bom é bandido morto” e indicou que os seguidores contrários ao seu post seguissem “a [deputada federal] Maria do Rosário”.

“Aconteceu em Londrina-PR. Bandido bom é bandido morto. Foi p/ o inferno antes de tirar a vida de uma pessoa de bem. Estava assaltando uma residência com arma de fogo. N gostou do meu comentário? Simples, deixa de me seguir e vai seguir a Maria do Rosário”, escreveu.

O menino de 12 anos morreu em confronto com a PM após tentar assaltar uma casa, na última terça-feira (22/12). Segundo informações de jornais locais, o jovem estava acompanhado de um homem maior de idade, que foi preso durante a ação.

