Em encontro com Pazuello, Gladson diz que AC já se prepara para imunizar contra a covid

O governador Gladson Cameli (sem partido) teve um encontro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na manhã desta terça-feira (8), em Brasília, para tratar sobre o Programa Nacional de Imunização contra a Covid19.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, também participou da reunião.

Na ocasião, o ministro garantiu que o primeiro lote da vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca chega ao Brasil em janeiro de 2021.

“O governo do Acre já se prepara para imunizar o público-alvo assim que chegarem no estado as primeiras doses”, disse o chefe do executivo.

“Deixo aqui o meu agradecimento ao Ministério da Saúde e também a Anvisa pela dedicação e compromisso com o país. Neste momento precisamos ainda mais da união de todos”, finalizou Gladson.

