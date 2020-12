Família de jovem com leucemia pede ajuda para se alimentar em Rio Branco

A família do jovem Guilherme Silva Nascimento, de apenas 19 anos, que está internado com leucemia no Hospital do Câncer de Rio Branco, pede ajuda para se manter na capital acreana.

Eles são do município de Mâncio Lima e tiveram que sair da cidade em fevereiro, quando Guilherme recebeu o diagnóstico. Desde lá, ele está internado fazendo tratamento.

Ao todo, são 10 integrantes na casa e todos eles precisam de alimentação.

O pai do jovem, Elenilson Rodrigues, disse à reportagem do ContilNet que a família conseguiu uma casa para ficar, mas está tendo dificuldade para se manter.

“Pedimos a ajuda de quem puder”, comentou.

A família reside no bairro Jardim São Francisco, na Rua Piracicaba, M7. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelo (68) 99604-4513.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários