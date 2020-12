Frank Lima, Valtinho e Arthur não ficarão fora da administração de Bocalom

Tião Bocalom tem algumas pessoas que carregam sua marca ‘estampada na testa’. Basta olhar para elas que já vem a lembrança de Bocalom. O sindicalista Frank Lima é um dos mais próximos ao futuro prefeito de Rio Branco.

Ele foi um dos articuladores mais incansáveis da candidatura do ex-prefeito de Acrelândia. Fazia de tudo, mas o que mais ajudou no crescimento do nome do candidato do Progressistas foram as pequenas passeatas que Frank fazia, onde ele mesmo, atracado ao um microfone, pedia para a população dar uma chance ao ‘velhinho’.

Outro que nunca desgrudou do futuro prefeito de Rio Branco é o ex-diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater), Valtinho José da Silva. Ele foi indicado para assumir o cargo, na época, pelo próprio Bocalom.

“O prefeito eleito ainda não se manifestou sobre quem vai participar de sua gestão, mas esses dois nomes certamente estarão com ele”, disse uma fonte do PSD. Frank Lima poderá assumir a secretaria municipal de Saúde, já o administrador Valtinho deverá ser seu chefe de gabinete.

Tem ainda uma figura que não deverá ficar fora da nova gestão. Trata-se de Arthur Lima, irmão do ex-deputado Henrique Afonso, hoje vice prefeito eleito de Cruzeiro do Sul. Arthur, que é um dos esteios mais importantes do mandado da senadora Mailza Gomes, sempre foi muito disputado pelos políticos do Acre devido sua grande habilidade de fazer gestão. Ele foi um dos principais articuladores na campanha de Bocalom para a prefeitura de Rio Branco. Seu nome vem sendo bastante comentado nos bastidores da política para assumir a Casa Civil do município.

Na conversa com o ContilNet na tarde desta terça-feira (28), o membro do PSD reafirmou a indicação desses nomes, mas disse que oficialmente ainda não foi definido nada. “O homem está calado, é o estilo dele. Mas a partir de amanhã acredito que as coisas devam andar”, prevê.

