Homem é morto com tiro de espingarda e tem o corpo jogado dentro do rio Purus

Um crime praticado com requintes de brutalidade foi registrado na passagem de ontem para hoje na altura do seringal São Francisco, rio Purus. Segundo informações, a vítima foi o morador Mateus Rodrigues de Lima, 24 anos, que residia na referida comunidade.

Conforme o apurado por nossa reportagem, Mateus estava retornando do trabalho quando foi pego de surpresa e não teve como esboçar nenhum tipo de reação. O atirador, de posse de uma espingarda, teria armado uma tocaia.

Após a consumação do homicídio, a família saiu a procura de Mateus, porém, só encontrou algumas poças de sangue. Somente na manhã de hoje é que o corpo foi localizado dentro do rio.

Como as terras do seringal São Francisco fazem parte do território amazonense, o caso deverá ser investigado pela Polícia de Boca do Acre. O que se sabe é que o autor do homicídio já foi identificado e que o crime teria sido motivado por ciúmes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários