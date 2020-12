Jojo expõe desejo insaciável por macho e revela que quer dois namorados: “duas pi**”

Na manhã desta quarta-feira, 09, Jojo Todynho e Tays Reis bateram um papo sobre relacionamentos em A Fazenda 12 e a baiana fez questão de perguntar se a funkeira quer algo sério com algum boy após sua saída do reality rural da Record TV.

“Eu quero trabalhar muito, fazer várias coisas. Quero viver meio Carminha, Tufão e Max”, comentou a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, referindo-se aos personagens da novela Avenida Brasil. No folhetim, Carminha era casada com Tufão, mas tinha um caso extraconjugal com Max e o ‘trisal’ morava na mesma casa.

“Carminha era demais, gente! Mas ter os dois, pode? Vou te falar a minha visão: ter duas pessoas, pode? Pode, contanto que as duas pessoas saibam que elas existam. Se você quiser ficar com os dois, chegue pra um e fale de um pro outro”, disse Tays Reis.

“Mas aí vou virar vagabunda. Melhor ele não saber um do outro”, disparou Jojo Todynho. “Mas aí é traição”, destacou sua colega de A Fazenda 12. “Não é. Se eu não tenho nada com ninguém. Vou fazer uma escala entre eles, aí fico com um de manhã e outro à noite”, detalhou a funkeira.

“Não sei mesmo te ajudar. Realmente, não consigo te ajudar. Se fosse pra ficar com os dois pra pelo menos ter coisa séria, mas quer ter os dois disponível só pra tu brincar”, ironizou a companheira de Biel em A Fazenda 12. “É”, respondeu Jojo. “Ai, Jojo. Não consigo acreditar”, surpreendeu-se a cantora.

“Aprendi que é melhor duas pi** na mão do que duas voando”, soltou a peoa sem papas na língua. “Mas e o sentimento?”, questionou Tays. Antes de Jojo Todynho responder, o PlayPlus direcionou as câmeras para outro local e deixou o público apenas na curiosidade.

