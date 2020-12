Neymar impõe condição Messi para renovar com o PSG

Jogador quer voltar a jogar ao lado do argentino

O futuro de Neymar Jr no Paris Saint-Germain parece novamente dependente de uma terceira parte e, mais uma vez, o Barcelona.

Depois de ter deixado o clube catalão e ter tentado regressar quando já estava no PSG, o jogador de futebol estaria agora impondo uma condição para renovar o seu vínculo.

Não falamos de mais milhões no seu já enormíssimo salário, mas sim, segundo o Mundo Desportivo, da chegada à capital francesa de Lionel Messi.

Com o craque argentino querendo fazer as malas de Camp Nou, o brasileiro terá imposto como condição para assinar novo contrato a contratação do argentino.

Disputado também, pelo menos, por Pep Guardiola e o seu Manchester City, o PSGpoderia servir-se dos seus muitos milhões para fazer chegar o craque do Barça.

