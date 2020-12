Presidente do PP diz que sigla tem intenção de disputar comando da Câmara de Rio Branco

Legenda elegeu três vereadores no último dia 15, além de ter conquistado a prefeitura no 2º turno

O presidente do Progressistas (PP) em Rio Branco, Reginaldo Ferreira, afirmou com exclusividade ao ContilNet nesta terça-feira (1) que o partido tem intenções de disputar a presidência da Câmara de Vereadores.

A sigla elegeu três nomes para o parlamento-mirim e terá a maior bancada da Casa, ao lado do PDT e PSB. Além disso, saiu fortalecida após vencer com boa vantagem o segundo turno para a prefeitura da capital com Tião Bocalom.

Entre as cadeiras a serem ocupadas pelo Progressistas a partir da próxima legislatura da Câmara está a de N. Lima, que foi reeleito, e a dos novatos Samir Bestene e Rutênio Sá. “É um fato a ser comemorado a eleição de três vereadores na capital. São pessoas muito qualificadas”, disse Ferreira.

“O Progressistas tem pensado sim em colocar um dos seus nomes para a presidência da Câmara. Saímos credenciados para participar dessa discussão não só por termos três vereadores, todos com perfis e condições de disputar, mas também por toda a conjuntura política”, completou o dirigente.

No entanto, chegar à presidência da Casa não será tarefa fácil para a legenda, que coligou apenas com o PSD. Este, por sua vez, encolheu sua representação na Câmara e conseguiu reeleger apenas Lene Petecão.

A irmã do senador Sérgio Petecão, um dos coordenadores da campanha de Bocalom, não esconde sua vontade de comandar a mesa-diretora. Segundo noticiou um site local, ela já deu início às tratativas junto aos colegas reeleitos e comunicou o desejo ao irmão.

Reginaldo garante que haverá muito diálogo. “A princípio o partido deve sim, em um primeiro momento, conversar com os demais. Vamos sentir os aliados, dialogar de forma cavalheira e respeitosa”.

Com apenas quatro vereadores garantidos (três do PP e um do PSD), o futuro prefeito de Rio Branco terá de conversar para ampliar sua base no parlamento e fazer com que o partido chegue ao comando da Câmara.

O MDB e o PSDB, que fizeram dois vereadores, cada, além do PSL, que ocupa uma cadeira, são fortes candidatos a comporem as fileiras governistas.

Por outro lado, todos os oito parlamentares restantes estão em siglas que faziam parte da coligação derrotada por Bocalom no segundo turno. O PSB da prefeita Socorro Neri e o PDT do seu vice, Eduardo Ribeiro, têm, juntos, 1/3 dos assentos. O DEM e o PROS também estão representados com um vereador, cada.

Esse grupo pode formar um bloco de oposição forte e lançar seu próprio nome para a presidência. A mais cotada é Michelle Melo (PDT), campeã de votos neste pleito.

