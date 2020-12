Ratinho aparece pescando com Bolsonaro em meio à pandemia e acaba detonado; veja vídeo

O também empresário estava pescando em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Ainda aparece no vídeo o secretário nacional da Pesca, Jorge Seif Junior.

Ratinho enalteceu, na gravação, a humildade do político afirmando que ele é “gente como a gente” e endossou que “é isso que importa”. O apresentador do SBT é pró-Governo Federal e não esconde de ninguém seu alinhamento político com Jair Bolsonaro.

A publicação do vídeo ficou por conta de Fabio Faria, mas a repercussão negativa fez com que o ministro deletasse a postagem, porém, internautas já haviam salvo o vídeo e compartilhado em outras redes sociais.

Além de se beneficiar com publicidade das empresas públicas como Caixa Econômica Federal e Correios, Ratinho faz uma ponte entre o Governo Federal e o Governo do Paraná, cujo governador é Ratinho Júnior.

Em um perfil que compartilhou o vídeo no Instagram, Ratinho foi criticado pelos seguidores. “Enquanto esse palhaço está se divertindo, o STF está f*dendo o povo!”, escreveu um internauta.

Crivella foi ministro da pesca… melhorou a situação do PR???”, questionou outro, se referindo ao prefeito do Rio de Janeiro, preso na véspera. “Tentando amenizar a imagem do filho, hein!!!!”, disse mais um.

Carlos Massa não esconde de ninguém que é defensor e amigo de Jair Bolsonaro (sem partido). Um dia antes, ele surpreendeu muita gente ao surgir com o ex-capitão em um evento no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul (SC).