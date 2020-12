Regressão de bandeira muda funcionamento de bares, academias e mais; entenda

Com o aumento no número de novos casos de coronavírus, internações e mortes pela doença, as regiões do Baixo e Alto Acre regrediram para a faixa laranja.

Com isso, os municípios terão novas restrições sobre o funcionamento e a ocupação de serviços e espaços. O que antes já estava aberto permanece, mas com uma quantidade inferior de público.

As cidades de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard, que estavam na bandeira amarela e regrediram para a laranja, estavam com os empreendimentos funcionando com 50% da capacidade. Com a mudança, o percentual cai para 30%.

Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, que regrediram duas bandeiras em relação à classificação do nível de risco, saíram dos 80% também para 30%.

A regra vale para lojas, lanchonetes, restaurantes, bares, academias, salão de beleza, cinema, teatro, etc.

O período analisado para a atual classificação foi de 22 de novembro a 5 de dezembro. Esta foi a 13ª divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do Pacto Acre sem Covid, no dia 22 de junho.

