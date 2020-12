Rio Tarauacá apresenta estabilidade, mas número de desabrigados sobe para 15 

O Corpo de Bombeiros informou na tarde desta terça-feira (29) que o Rio Tarauacá apresenta sinal de estabilidade desde a medição das 18h de segunda-feira (28).

De acordo com o Major Cláudio Falcão, o manancial está com 10 metros e 60 centímetros. “Na medição das 12h estamos com o mesmo número, se mantém estável”, declarou.

No entanto, o comandante ressaltou que a quantidade de famílias desabrigadas aumentou de 9 para 15 somente no dia de hoje. “O número de famílias atingidas é gigantesco, mas, desabrigadas chegou a 15”, explicou.

Questionado se o Rio Tarauacá poderá apresentar sinal de vazante, Falcão disse que ainda é cedo para fazer prognósticos. “Essa questão é complicada, o rio pode encher drasticamente, como pode secar na mesma proporção”, argumentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários