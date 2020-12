Sargento do Exército é preso por agredir travesti que recusou sexo com ele e amigo

Um sargento do Exército Brasileiro de 27 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (03) após agredir um travesti dentro de um motel, no bairro Lagoa, em Porto Velho (RO).

O homem, segundo a ocorrência, contratou o travesti e foi para o motel na companhia de um amigo.

Na suíte, o travesti teria dito que não ia fazer programa sexual com os dois homens simultaneamente. Foi nesta hora em que começou a discussão e o sargento com um copo quebrado agrediu o braço do travesti, que sofreu corte. O amigo do sargento interveio e separou a confusão.

A recepcionista do motel ao ouvir a gritaria acionou a Polícia Militar e o sargento foi preso em flagrante. O Samu foi chamado para prestar socorro à vítima.

Preso, o militar foi levado para a Central de Flagrantes pelo crime de lesão corporal.