Turquia diz que CoronaVac tem 91,25% de eficácia contra o novo coronavírus

A Turquia divulgou nesta quinta-feira (24) que a vacina CoronaVac teve eficácia de 91,25% contra o novo coronavírus nos testes de fase 3. Os pesquisadores turcos divulgaram ainda que não houve efeitos colaterais significativos entre os voluntários.

A CoronaVac é desenvolvida pela chinesa Sinovac, que tem acordo com o governo de São Paulo. O Instituto Butantan coordena os testes no Brasil e já trabalha na produção do imunizante a partir de matéria prima recebida da China. Em nota divulgada após o anúncio da Turquia, o Butantan disse “que não comenta informações relativas a contratos da Sinovac com outros países”.