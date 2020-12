Vídeo: Colegas soltam balões brancos em homenagem à técnica de enfermagem vítima da covid-19

Uma linda e emocionante homenagem foi feita pelos amigos de trabalho da técnica em enfermagem Gilnara Brito, de 28 anos, que morreu no último sábado (26), vítima da covid-19, em Rio Branco. Ela atuava no Hospital Santa Juliana

No Lago do Amor e vestidos de Branco, eles oraram e agradeceram pela vida da jovem que estava internada no Into há 28 dias. O corpo de Gilnara foi enterrado na manhã de domingo (27) e no fim do dia, os colegas prestaram homenagens e soltaram balões brancos em homenagem à técnica em enfermagem ao som da música Verdades do Tempo, de Thiago Brado e encerrando com uma salva de palmas.

“O gesto, foi uma forma de amor, reconhecimento e agradecimento por todo o tempo de dedicação prestado a unidade e aos pacientes. Sua luta pela vida foi grande, mas Deus está lhe esperando de braços abertos!”, diz publicação do hospital.

Assista à homenagem.

