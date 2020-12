Zé Neto desabafa sobre a morte da mãe de Cristiano no Instagram

Cristiano, da dupla com Zé Neto, perdeu a sua mãe Zenaide Táparo, de 71 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, e seu companheiro fez um desabafo sobre o assunto em suas redes sociais.

“Não está sendo fácil, mas acho que tem um Deus lá em cima que sabe de tudo, que faz tudo certo, e devagarzinho ele vai confortando o coração da gente. Infelizmente a gente é egoísta, a gente não aceita perder”, disparou.

“Quando essas coisas acontecem a gente fica muito abalado. Então a gente resolveu dar esse tempo aqui, devagarzinho agora vou voltando aos poucos a falar com vocês. O Cristiano está conformado já”, revelou.

“O pai dele também está conformado, porque a gente entende que é a lei da vida. Infelizmente, a gente nasce, cresce e depois vai para perto de Deus. Tenho certeza que a dona Zenaide, pelo anjo de luz que ela foi, pela mãezona que ela foi, pela esposa maravilhosa que ela foi, tenho certeza que ela está no colo de Deus agora”, disse ainda.

“Tenho certeza que se ela estivesse aqui agora ela daria um puxão de orelha, falar ‘gente, volta a fazer as coisas de vocês, a vida não parou não’. Por ela, a gente vai estar lutando e sempre lembrando dela nos bons momentos, das coisas maravilhosas que a gente aprendeu com ela”, revelou.

“Fica essa missão aí para vocês, enquanto vocês tem pai, tem mãe, abraça e beija. Não deixa para fazer depois, porque o depois pode não existir. Vamos seguindo aqui, com a graça de Deus a gente vai esquecendo essa dor e vão ficando só as lembranças boas”, finalizou.

Vale lembrar que a matriarca estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital de Base em São José do Rio Preto, desde a última sexta-feira (11).

Criariano, ao se pronunciar, declarou: “Vai com Deus, meu amor! Essa dor que ficou aqui, com o tempo vai passar. Ficarão as lembranças, e as milhares de histórias que a gente viveu, cada conquista, cada vitória, cada sorriso e cada lágrima“.

“As modas que a gente cantava naquele banco lá na chácara, as broncas em mim e no Irineu. Vai com Deus Zenaide Táparo! Você cumpriu sua missão. Te amo pra sempre!“, finalizou ele com uma declaração.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro de Zenaide, que deixa Cristiano, seu único filho, e o marido. Vale lembrar que ela chegou a ser internada em outubro, após sofrer uma queda, sofrendo uma parada cardíaca e necessitando de reanimação. Ela chegou a passar por uma cirurgia para colocar um marca-passo e recebeu alta.

Na tarde de ontem (12), Cristiano chegou a pedir orações nas redes sociais para mãe, que até então, estava internada em coma. Zé Neto também pediu apoio dos seus seguidores para quem ele chamou de “segunda mãe”.

