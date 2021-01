Amigos contam como agem os “novos” Gusttavo e Andressa após separação

Eles não são mais os mesmos. A separação fez com que tanto Gusttavo Lima quanto Andressa Suita mudassem muitas coisas em seus comportamentos. Dizem que Gusttavo está mais leve, mais presente nas conversas, trazendo cada vez menos problemas externos para as conversas com Andressa. A pandemia e a mudança radical no trabalho de Gusttavo afetou muito seu humor nos últimos meses.

Para quem não sabe, Gusttavo controla tudo muito de perto, principalmente em relação às questões financeiras. Tudo o que acontece na Balada Boa (nome de sua empresa) passa por seu aval, da menor à maior decisão. Sua presença é assídua no prédio sede da empresa, próxima ao Hotel K, em Jardim Goiás.

Este colunista já visitou o local e se impressionou com a estrutura. Há por exemplo uma enorme sala com diversos monitores em que Gusttavo controla, com o mapa do Brasil na tela, onde estão sendo executadas suas canções nas rádios espalhadas pelo país. Um mero exemplo de como ele gerencia toda sua carreira.

Mas Andressa também mudou. Sua extrema dedicação ao casamento deu lugar a outras prioridades e principalmente, nenhum tipo de cobrança. E o mais importante na relação entre eles nesta nova fase: não há interferências externas.

A presença constante dos pais de Andressa, principalmente na criação dos filhos do casal, não existe mais na vida de Gusttavo. Andressa sempre relutou em ter babás e sempre pedia auxílio à sua mãe para dar conta da criação das crianças. Na pandemia, a presença constante dos sogros incomodava bastante Gusttavo.

As prioridades de Andressa mudaram. Quer dizer, a prioridade. Ela parava tudo quando Gusttavo estava em casa. Nenhum compromisso podia ser agendado se ele não estivesse em viagem. Agora, ela só tem duas prioridades: os filhos e ela mesma. Enfim, é como um namoro, sem os problemas gerados pela convivência diária e sob o mesmo teto. E quando (e se) isso acontecer, saibam que muita coisa será diferente.

