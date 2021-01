Após romper com Gladson, Mazinho poderá perder o apoio de Alan Rick e do Democratas

Após romper politicamente com o governador Gladson Cameli, o prefeito reeleito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), poderá perder mais um importante apoio.

Trata-se do deputado federal Alan Rick (Democratas) e de demais membros do seu partido partido.

Tal ruptura poderá ocorrer em razão do Democratas não ter sido incluído até agora na administração de Mazinho, apesar de ter o apoiado integralmente nas Eleições 2020.

Nesta semana, o prefeito, por meio de sua assessoria, divulgou os nomes dos secretários do primeiro escalação. A maioria absoluta é do seu partido – o MDB – e outros são ligados ao vice-prefeito, Gilberto Lira. O PSD, do senador Petecão também não foi contemplado, em que pese o apoio ofertado durante a campanha.

Vale frisar que o Democratas tinha uma secretaria na gestão Serafim – a do Meio Ambiente -, mas de agora em diante o secretário da pasta será o ex-vereador Tom Cabeleireiro (MDB).

O presidente estadual do Democratas, Jairo Cassiano, confirmou que em nenhum momento foi chamado pelo prefeito para discutir tal assunto. “Nem eu, nem o deputado Alan Rick fomos convidados para discutir espaço nessa gestão. Gosto do Mazinho, é meu amigo particular. Fizemos a nossa parte de apoiá-lo durante a campanha. Além disso, o Democratas elegeu Elvys Dany como o vereador mais votado, porém, ele é o prefeito e a escolha do secretariado é pessoal. Mais importante do que ganhar a eleição, é administrar. Se o prefeito não quer o nosso apoio, vamos respeitar e a vida segue”, frisou.

Por outro lado, Jairo Cassiano ressaltou que uma vez consolidada esse rompimento com o prefeito, o deputado Alan Rick continuará destinando recursos para Sena Madureira. “O compromisso do deputado Alan Rick e do Democratas é com a população. Se não houver convênio com a Prefeitura, os recursos serão destinados ao Governo do Estado, porém, a população não deixará de ser contemplada”, mencionou.

Ícone do Democratas no Acre, o deputado federal Alan Rick destinou grande parte de suas emendas para a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, principal unidade de saúde de Sena Madureira. Além disso, já destinou verbas também para a Educação e outras áreas.

