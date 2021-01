Atlético-AC anuncia retorno de Miller e renovação com goleiro titular na última temporada

O Atlético-AC anunciou na noite dessa segunda-feira (11), o retorno do goleiro Luiz Miller, 24 anos, que defendeu O Galvez na última temporada e foi campeão acreano.

Revelado no Santa Cruz-PE, o arqueiro de 24 anos atuou no Galo Carijó em 2017 e 2019, e chega para ser titular na meta do Galo Carijó em 2021.

O goleiro Tião Farias, 24 anos, titular do Atlético-AC na reta final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2020, teve contrato renovado por mais uma temporada.

O jogador tem passagens por clubes do estado como Rio Branco-AC e Galvez, e atuou pelo Andirá na última edição do Campeonato Acreano.

O Atlético-AC ainda não se apresentou oficialmente para os trabalhos da pré-temporada e aguarda a chegada do treinador, que deve desembarcar em Rio Branco (AC) no próximo final de semana.

O Galo Carijó estreia na Copa Verde 2020 no dia 25 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Manaus-AM e Ji-Paraná-RO, que se enfrentam na primeira fase. Além da competição regional, o Atlético-AC tem Campeonato Acreano, Copa do Brasil e Série D nesta temporada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários