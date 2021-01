BBB 21: Boninho posta enigma sobre reality e levanta suspeitas na web

Internautas cogitaram que as letras podem ser as iniciais dos participantes do Big Brother Brasil

Todo mundo quer saber: quem são os participantes da edição 21 do Big Brother Brasil? Boninho tem dado algumas pistas em suas redes sociais e, neste sábado (16), o diretor publicou um enigma.

“20 – 21 – 14”, são os números que aparecem no enigma. Seguido das letras: “ACA DCF JGJ JKL LSR VTV”. Os internautas começaram então a compartilham seu palpites do que cada sinal significa: “Será que a letra do meio é a inicial dos camarotes? Carla Diaz, Kefera, Camilla de Lucas”, chutou uma fã. “E F de Flávia ou de Fiuk”, disse outro. “20 e 14 = algum partipante que ira para o camarote da edição 20 e 14. 21 = ano atual. E as letras pode ser a inicial dos partipantes se forem 18”, escreveu mais um.

Muitos internautas não conseguiram decifrar nada, mas se juntaram com pedidos de “socorro” ao Boninho: “Meus divertidamente agora”, escreveu Marcela Mc Gowan, ex-BBB 20 ao lado de um emoji com a cabeça explodindo. “Estou nos comentários pra ver se vejo alguma pista”, disse a humorista e influencer Pequena Lo.

Já sabemos que este ano o reality terá novamente participantes divididos entre pipoca e camarote, sendo esses algumas personalidades conhecidas do público. Os nomes que mais aparecem nas redes sociais como cotados são: as influenciadoras Flávia Pavanelli, Camilla de Lucas e Gessica Kayane, a GKay, as atrizes Kéfera Buchmann e Carla Diaz, a modelo e estudante Sasha Meneguel, os cantores Fiuk e Gustavo Mioto, entre outros.

Com estreia marcada para 25 de janeiro, a previsão é de que o programa vá até o início de maio, totalizando cem dias de confinamento, a edição mais longa da história. Segundo Boninho, os participantes da pipoca já estão confinados desde o dia 3 de janeiro. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, a Casa de Vidro, na qual candidatos ficam confinados em uma espécie de aquário, montado em um shopping, e precisam conquistar a simpatia do público para conseguir entrar na casa e disputar o prêmio, foi descartada pela produção. Ainda segundo o big boss, 15 brothers disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB.

