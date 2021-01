Carreata pelo impeachment de Bolsonaro em Rio Branco será no próximo sábado

Diante do colapso da saúde em Manaus em meio a uma nova explosão de casos da Covid-19, internautas estão convocando uma carreata em Rio Branco para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Com mais de 207 mil mortes, Bolsonaro continua minimizando os impactos da doença e fazendo propaganda de remédios sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

O ato ocorrerá no dia 23 de janeiro, a partir das 15 horas na rua Alameda Polônia, ao lado da Uninorte. Toda a população que compartilha do sentimento de insatisfação frente ao descaso e falta de responsabilidade do atual Governo Federal com a saúde e o bem estar do país está convidada a participar da manifestação.

A forma escolhida, uma carreata, é justificada como uma maneira de manifestação em que a população evidencie sua indignação minimizando os riscos de ampliar a transmissão do novo coronavírus. “Como estamos em meio a segunda onda da Covid-19, a única maneira de protestar com segurança é por meio de carreata”, justificaram.

Assim, o ato contra Bolsonaro pretende inclusive ser uma antítese das aglomerações que o titular do Planalto promove, com apoiadores sem máscara. Bolsonaro minimiza a gravidade da pandemia e, como se não bastasse, joga dúvidas sobre as vacinas. Além disso, diz que não vai tomar o imunizante, incentivando seus seguidores a fazerem o mesmo.

“O momento exige saída das pessoas para demonstrar a insatisfação diante de um governo que pensa contrário ao bem coletivo. O vírus mata, mas sua letalidade é ampliada diante da inércia do Governo Federal, o ataque ao método científico e às instituições de pesquisa que trabalham incessantemente na busca pelos imunizantes necessários”, disse um dos organizadores. “Lutar contra o atual governo autoritário e despreparado é lutar pela vida”, acrescentou.

