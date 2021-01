Como se preparar para uma entrevista de emprego online

A fase de entrevistas é a parte mais importante de todo o processo de candidatura a um novo emprego. Como consequência do grande avanço tecnológico, muitas pessoas têm agora acesso fácil a dispositivos que permitem entrevistas não presenciais, tornando-as mais eficientes tanto para o candidato como para a empresa.

Os resultados de uma pesquisa realizada pelo OfficeTeam comprovam que 63% dos empregadores questionados usam entrevistas online no processo de recrutamento, e 13% destes preveem aumentar ainda mais o uso deste método.

Existem principalmente duas formas de executar a fase de entrevistas, sendo elas a conferência em chamada de vídeo ou um vídeo gravado. A principal diferença entre as duas é que para o vídeo você pode preparar com mais antecedência as suas respostas e, em alguns casos, pode refazer a entrevista tantas vezes quantas forem necessárias, até ficar do jeito que gosta. Já na entrevista, é necessário interagir com o entrevistador e estar pronto para responder às suas perguntas.

Com o aumento do número de entrevistas realizadas online, muitos se perguntam se é necessário se preparar de forma diferente do que para as entrevistas presenciais. A nossa resposta é sim! Existem certos cuidados que deve ter para garantir que a sua entrevista online tenha sucesso, e nós iremos dar algumas dicas.

Tecnologia e ambiente

Uma vez que a entrevista terá que ser feita a partir de um software no seu computador ou tablet, é importante que você teste esses dispositivos antes do dia marcado para saber como funciona e detectar possíveis problemas com o equipamento. Sugerimos que se familiarize com o programa a ser utilizado (alguns dos mais populares são o Zoom, Google Meets e Skype) — desta forma poderá testar as configurações de áudio, da câmera e a conexão à internet.

<iframe width=”1440″ height=”619″ src=”https://www.youtube.com/embed/0R3vVPtcic8″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

No que diz respeito a testar a câmera, não basta só ter a certeza que funciona, precisa também arranjar um espaço em sua casa onde não existam muitas distrações ou barulhos de fundo e certificar-se que tem boa iluminação. O ambiente à sua volta é muito importante para ter a certeza que você é o ponto principal do seu plano e recebe toda a atenção do outro lado da tela.

Comportamento e linguagem não verbal

Apesar de não estar na mesma sala que os entrevistadores, eles com certeza vão prestar atenção ao seu comportamento e à forma como se comunica com eles. Lembre-se de sorrir e acenar enquanto o entrevistador fala e tente sempre falar para a câmera de forma a fazer contato visual. Se tiver alguma dificuldade neste tópico, procure por técnicas para melhorar suas habilidades comunicativas de forma a impressionar na sua entrevista.

Fonte: Pexels

Pesquise ao máximo sobre a empresa

Prepare-se para uma entrevista online da mesma forma que o faria para uma entrevista presencial. Tente enxergar o seu processo de candidatura como um jogo em que precisa vencer os seus oponentes. E como é que você ganha um jogo? Principalmente tendo um bom conhecimento sobre ele! Pense, por exemplo, no jogo de poker. Para ter alguma chance de ganhar uma partida, é fundamental conhecer bem as suas especificidades e todas as regras que são muito fáceis de serem encontradas hoje em dia em plataformas como a Casinos.pt que ensinam detalhadamente as técnicas básicas do poker.

O primeiro passo é pesquisar o máximo de informação possível sobre a empresa que está contratando: qual o setor em que atuam, onde se localizam os escritórios, quantos funcionários possuem, o que falam da empresa na internet, além de detalhes sobre a marca e seus produtos. Dessa forma, você conseguirá responder a qualquer pergunta do ponto de vista da empresa. Tente saber também quem é o entrevistador e qual o seu background, através do Google ou LinkedIn, para saber exatamente com quem vai falar.

Não deixe de praticar

Após ter preparado a sua entrevista, é muito importante que pratique, pratique e pratique mais uma vez. Muitos dos entrevistadores fazem perguntas similares, por isso deve se familiarizar com as perguntas clássicas feitas numa entrevista e praticar as suas respostas. Ninguém lhe assegura que as perguntas serão as mesmas, mas tente ter algumas respostas prontas sobre si mesmo e sobre o seu método de trabalho para responder com rapidez e clareza. Na hora da entrevista, pode até ter uma folha com os pontos importantes ou perguntas que tenha para o entrevistador.

Se seguir estas dicas, está um passo mais perto de deixar uma boa impressão e conseguir o emprego dos seus sonhos. Para deixar um toque mais profissional na sua candidatura, após a entrevista envie uma nota de agradecimento em forma de e-mail. Este passo vai destacá-lo dos demais candidatos.

