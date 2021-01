O clique do fotojornalista Juan Vicent Diaz é a nossa Foto do Dia

O clique do fotojornalista Juan Vicent Diaz é a nossa Foto do Dia. O domingo típico às margens do Rio Acre inclui ver os jetskis passando pelas águas do manancial que divide a cidade em primeiro e segundo distritos.

