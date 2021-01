Donald Trump é suspenso de Instagram e Facebook por tempo indeterminado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve as contas suspensas no Facebook e no Instagram por tempo indefinido. O anúncio foi feito pelo criador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, um dia após apoiadores de Trump invadirem o Capitólio.

Os eventos chocantes das últimas 24 horas demonstram claramente que o presidente Donald Trump pretende usar o tempo que lhe resta do escritório para minar uma transição de poder pacífica e dentro da lei para seu sucessor, Joe Biden”, escreveu Zuckerberg.

Na avaliação do CEO do Facebook, Trump tem usado as plataformas para incendiar os apoiadores dele, em vez de condenar as ações de violência que aconteceram na última quarta-feira, 6. Zuckerberg ainda lembrou de outros casos em que Trump violou as normas de uso das redes sociais.

“Depois da certificação do resultado da eleição pelo Congresso, a prioridade de todo o país deve ser assegurar que os 13 dias que restam e os dias depois da Inauguração passem de forma pacífica, de acordo com as normas democráticas”, apontou. “Durante os últimos dias, deixamos o presidente Trump usar nossas plataformas com nossas próprias regras, algumas vezes removendo conteúdo os classificando os posts quando violavam nossas políticas.”

“Fizamos isso porque acreditamos que o público tem direito ao discurso político, mesmo que esse discurso seja controverso. Mas, no contexto atual, é fundamentalmente diferente, envolve usar nossas plataformas para incitar a violência e incitar as pessoas contra um governo eleito democraticamente”, criticou.

Para Mark Zuckerberg, deixar Trump utilizando s redes sociais é um risco muito grande. Por isso, o Facebook, dono do Instagram, tomou a decisão de estender o bloqueio das contas de Donald Trump por tempo indefinido. No mínimo, o presidente dos Estados Unidos ficará sem redes sociais até que a transição de poder seja totalmente concluída.

O Twitter também suspendeu a conta de Trump, incialmente, por 12 horas.

