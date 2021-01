Ex-amante do cantor Tiee revela novas ameaças do sambista

Ex-amante do cantor Tiee, a estudante de odontologia Ingrid Freitas expôs em suas redes sociais um print que mostra uma nova ameaça do sambista. Na conversa de WhatsApp, Tiee afirma que caso ela publicasse qualquer coisa sobre o relacionamento deles, ele divulgaria nudes dela. “Posta que eu mando você pelada pra todo mundo. Me causa problema pra você ver. Se não eu mando você pelada pro seu pai e pro batalhão dele todo”, escreveu o cantor. Ingrid já registrou um boletim de ocorrência contra o artista por ameaça no início de dezembro de 2020.

Ingrid já falou publicamente que se sentiu enganada por Tiee. Ela contou que o cantor sempre disse que apesar de dividir o mesmo teto que sua mulher, Barbara Murtas, era separado da mesma de corpos, e o namoro com o sambista não era segredo entre os amigos e pessoas próximas a ele. Ingrid chegou a fazer, inclusive, uma tatuagem em homenagem ao ex.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários