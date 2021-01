Ex-marido é espancado e fica desacordado após tentar matar mulher grávida

Agressor foi espancado por populares após colocar a faca no pescoço da grávida para matá-la

M. F. S. T., 20, foi espancado por populares e foi socorrido desacordado após tentar matar a facadas a ex-mulher de 26 anos que está grávida três meses.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (31) em uma residência localizada na Rua Jaci-Paraná, bairro Agenor Martins de Carvalho, em Porto Velho (RO). Relatos da polícia dão conta de que o acusado armado com uma faca invadiu a residência onde a vítima está morando e foi para cima dela.

Ele chegou a colocar a faca no pescoço da grávida afirmando que ia matá-la. Testemunhas que estavam no local intervieram e o acusado saiu correndo. Populares foram atrás dele, que ao ser alcançado apanhou com socos, chutes e pauladas até ficar desacordado.

A Polícia Militar e o Samu foram chamados, Marcos recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi levado em estado grave ao hospital João Paulo II. A mulher grávida ficou com dores abdominais e teve de receber atendimento médico na maternidade municipal.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários