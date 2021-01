Homem bêbado dorme com cigarro aceso e provoca incêndio na própria casa

Idosa que estava no local inalou muita fumaça e teve de ser atendida pelo SAMU

Um homem de 56 anos provocou um incêndio na própria casa no último domingo (10) ao pegar no sono e dormir com a ponta de cigarro acesa sob a cama. O caso ocorreu em Belo Horizonte .

Em relato dado à Polícia Militar , a idosa de 79 anos, esposa do homem, alegou que ele estava embriagado, e não percebeu as chamas se alastrando. Vizinhos perceberam a fumaça preta saindo do local e chamaram o corpo de Bombeiros .

A idosa e o homem foram resgatados e o incêndio foi controlado na residência. Por inalar muita fumaça, a mulher teve de ser atendida por uma ambulância do SAMU . Além disso, o 2º andar da residência, onde o fogo ficou mais concentrado, foi orientado a não ser ocupado pela família.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários