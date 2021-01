Jovem que conversava com amigos é atingido por 6 tiro em praça próximo ao Centro de Rio Branco

Ele estava conversando com amigos quando um homem chegou correndo e atirou

O jovem Leandro Barbosa Lopes, de 20 anos, foi ferido com 6 tiros, na tarde desta quarta-feira (20), na rua Equador, no bairro Habitasa, próximo ao Centro de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estava conversando com amigos no banco da praça do bairro, quando um homem chegou correndo e, de posse de uma arma de fogo, efetuou 6 tiros contra Leandro, que foi atingido na cabeça, braço, costa e abdômen. Os outros amigos que estavam na companhia da vítima conseguiram correr e não foram atingidos pelos tiros. Após a ação, o criminoso fugiu.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a vítima que encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é gravíssimo.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, que, até o momento, não foi preso. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

