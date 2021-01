Luan Santana dá festinhas com várias convidadas em suíte de luxo de pousada em Trancoso

A passagem de Luan Santana por Trancoso, onde ficou até o início desta semana, passou quase despercebida pelos turistas do paraíso baiano. O cantor só saía da pousada de lancha para passeios pela região ou de jet ski. Festa mesmo ele só frequentou as que aconteciam na suíte de luxo, com direito a academia privativa e banheira de hidromassagem, em que estava hospedado.

Luan estava acompanhado de mais três amigos, com quem dividia o amplo quarto. Um deles tinha a missão de circular pela cidade em busca de convidadas para as festas que aconteciam todas as noites na suíte. O movimento de mulheres, em direção ao quarto do cantor, foi bem intenso, tipo chuva de meteoro!

